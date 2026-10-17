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CNI Hormati Proses Hukum di Kejaksaan, Pastikan Operasional Tidak Terganggu

CNI Hormati Proses Hukum di Kejaksaan, Pastikan Operasional Tidak Terganggu
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Gedung Kejaksaan Agung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) akhirnya angkat bicara mengenai penetapan tersangka terhadap mantan eksekutifnya oleh Kejaksaan Agung.

Melalui Corporate Secretary Imelda Kiagoes, CNI menegaskan bahwa proses hukum ini tidak memengaruhi operasional, serta kinerja keuangan perusahaan.

"Perusahaan menjelaskan bahwa dugaan yang disangkakan kepada PT Ceria Nugraha Indotama beserta mantan eksekutif perusahaan berkaitan dengan tata kelola ekspor komoditas nikel pada periode 2017–2019, yang merupakan kegiatan pada masa lalu dan saat ini masih dalam proses hukum," kata Imelda dalam keterangan tertulisnya.

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Imelda mengatakan bahwa CNI menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Dia memastikan bahwa perusahaan terus bersikap kooperatif dalam mendukung penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai komitmen terhadap tata kelola yang baik (good corporate governance), lanjut Imelda, manajemen selalu mengedepankan perusahaan dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan dan fungsi setiap lini dalam organisasi tetap berjalan optimal.

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"Perusahaan juga memastikan bahwa situasi ini tidak memengaruhi kegiatan operasional, layanan kepada pelanggan/mitra bisnis, serta kinerja keuangan perusahaan yang tetap berjalan dengan normal seperti biasa," pungkas dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan DS selaku mantan Direktur Utama PT CNI sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi tata kelola komoditas nikel di Sultra tahun 2017-2020.

Imelda mengatakan bahwa CNI menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung

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