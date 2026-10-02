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CNI Ikut Gotong Royong Bedah 300 Rumah Tak Layak Huni di Sultra

CNI Ikut Gotong Royong Bedah 300 Rumah Tak Layak Huni di Sultra
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PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) turut mendukung Program Gotong Royong Bedah Rumah di Sulawesi Tenggara. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) turut mendukung Program Gotong Royong Bedah Rumah di Sulawesi Tenggara.

Program tersebut menargetkan perbaikan 300 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.

Peluncuran program berlangsung di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Rabu (30/9).

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Program itu merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kejaksaan Tinggi Sultra, Baznas Sultra, REI DPD Sultra, dunia usaha, dan masyarakat.

CNI menjadi salah satu perusahaan yang memberikan dukungan dalam program tersebut.

Direktur Utama PT CNI Abdul Haris Tatang mengatakan perusahaan melihat hunian layak sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

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“Bagi Ceria, rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar,” kata Abdul Haris dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (2/10).

Dia mengatakan CNI mengapresiasi kolaborasi yang dibangun untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) turut mendukung Program Gotong Royong Bedah Rumah di Sulawesi Tenggara.

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