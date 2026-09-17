Coaching Clinic dengan Legenda Jepang Jadi Upaya Perkuat Fondasi Sepak Bola Putri

jpnn.com - Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife dan The Pokemon Company menggelar coaching clinic bersama dua legenda sepak bola Jepang Mana Iwabuchi dan Aya Miyama di Jakarta.

Kegiatan bertajuk MilkLife Soccer Challenge with Pokemon tersebut berlangsung di Lapangan KingKong Arena, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).

President Director Djarum Foundation Victor Rachmat Hartono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut menyukseskan program Pokemon di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Raya Seri 1 2026/27.

Menurut Victor, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pesepak bola putri usia muda untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka.

"Terima kasih sudah mendukung program MilkLife Soccer Challenge. Semoga semua bisa tumbuh dan makin sukses bersama, serta MLSC ini akan makin populer bersama Pikachu," ujar Victor.

Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono turut mengapresiasi pelaksanaan coaching clinic tersebut.

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Menurut Teddy, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan program pengembangan sepak bola putri usia dini.

Para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman melalui kompetisi MLSC, tetapi juga memperoleh pembelajaran langsung dari dua figur sepak bola perempuan yang memiliki pengalaman di level internasional.