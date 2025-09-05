menu
Coba Skincare dari Mirukaku Agar Kulitmu Sehat dan Glowing

Produk andalan Mirukaku, Miraculous Calming Moisture Gel Mirukaku – Miraculous Calming Moisture Gel membuat kulit sehat dan glowing. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Untuk merawat kulit harus butuh ketelitian, jangan sampai memakai produk skincare sembarangan, agar kulit jadi lembut dan cerah.

Salah satu skincare yang boleh dicoba adalah produk andalan Mirukaku, yaitu Miraculous Calming Moisture Gel Mirukaku – Miraculous Calming Moisture Gel.

Ini adalah moisturizer gel ringan yang dirancang khusus buat kamu yang punya kulit sensitif, gampang iritasi, atau butuh penyegaran ekstra karena polusi dan cuaca panas.

Produk tersebut baru saja dilaunching Mirukaku, sebuah brand skincare di Jakarta, baru-baru ini.

Kelebihan produk tersebut, teksturnya ringan kayak awan, tapi performanya serius banget buat nenangin, melembapkan, dan bantu regenerasi kulit secara alami.

Gladis selaku VP of Business & Growth Mirukaku mengungkapkan bahwa kulit kita setiap hari terpapar sinar matahari, polusi dan perubahan cuaca yang dapat mengganggu kelembapannya.

Padahal, kata dia menjaga kelembapan kulit adalah kunci utama untuk mempertahankan kesehatan dan elastisitas kulit dalam jangka panjang.

"Karena itu, kami di Mirukaku menghadirkan moisturizer dengan tambahan bahan alami pilihan, yang tidak hanya melembapkan, tapi juga membantu memperkuat skin barrier. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang bisa merasakan manfaat kelembapan yang tahan lama, ringan di kulit, dan aman digunakan setiap hari," kata Gladis.

