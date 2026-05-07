Cold Chain Expo 2026: Sanwoo Bawa Freezer, Chiller, dan Gas Rice Steamer Tahan Banting

jpnn.com - Sanwoo Electronics hadir sebagai salah satu partisipan dalam Indonesia Cold Chain Expo 2026 yang diselenggarakan pada 6–9 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, booth B6-K01.

Kehadiran Sanwoo menjadi salah satu sorotan bagi pelaku bisnis yang membutuhkan solusi pendingin, freezer, chiller, gas rice steamer, dan peralatan dapur komersial untuk penggunaan jangka panjang.

CEO Sanwoo Electronics, Danny Sukardi, mengatakan Sanwoo Electronics terus menghadirkan inovasi yang mengutamakan ketahanan pakai, efisiensi listrik, garansi panjang, layanan purna jual, dan umur pemakaian yang panjang.

Terlebih, brand ini selama ini dikenal sebagai produk tahan banting dan berprinsip Durable First.

"Prinsip ini menjadi pembeda utama Sanwoo di tengah kebutuhan industri cold chain, UMKM frozen food, restoran, catering, dapur produksi, hotel, retail, hingga bisnis FnB yang membutuhkan alat operasional harian yang stabil dan awet," ujar Danny dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Danny mengatakan Sanwoo bukan hanya produk yang baik soal fitur, tetapi juga soal ketahanan. Pelaku usaha membutuhkan alat yang bisa bekerja setiap hari, hemat listrik, mudah dirawat, dan memiliki garansi yang jelas serta layanan purnajual.

"Karena itu, Sanwoo terus menghadirkan produk yang tahan lama dan relevan untuk kebutuhan bisnis di Indonesia, dengan garansi yang terjamin dan service centre di seluruh Indonesia,” ujar Danny.

Sebagai informasi, Indonesia Cold Chain Expo 2026 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri pendingin, penyimpanan produk beku, logistik dingin, distribusi makanan segar, hingga teknologi rantai pasok.