Coldiac Bangkitkan Lagi Lagu Di Dadaku Ada Kamu

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Malang, Coldiac kembali dengan proyek remake lagu cinta nostalgia, yang kali ini berjudul Di Dadaku Ada Kamu.

Karya Dodo Zakaria itu kini didaur ulang, menjadi jadi bagian kedua dari mini album (EP) yang akan datang, Loving You Like This.

Lagu tersebut sekaligus melanjutkan kisah cinta yang sebelumnya sudah dibuka lewat Dia karya Randy Anwar.

Coldiac mengungkapkan bahwa Dia bercerita tentang rasa kagum dan jatuh cinta di awal, sementara Di Dadaku Ada Kamu menggambarkan fase berikutnya yaitu saat

perasaan itu tumbuh makin dalam dan berubah menjadi keinginan untuk memilikinya.

Bagi Coldiac, Di Dadaku Ada Kamu bukan cuma sekadar remake lagu legendaris, tetapi juga bagian dari rangkaian cerita yang ingin disampaikan.

"Bagi kami, lagu ini adalah kelanjutan dari kisah yang kami mulai di Dia. Kalau Dia tentang rasa kagum, Di Dadaku Ada

Kamu adalah saat perasaan itu tumbuh dan nggak bisa dibendung lagi sampai akhirnya muncul keinginan untuk benar-benar memiliki sosok yang kita cintai," ungkap Coldiac.

Sebelum meluncurkan lagu tersebut, Coldiac pernah membuat video konten jamming beberapa lagu lama termasuk Di Dadaku Ada Kamu.

Konten yang hanya naik di akun media sosial justru mendapatkan respons hangat dari penggemar. Itulah yang membuat lagu tahun 80-an yang dibawakan oleh Vina Panduwinata ini terasa makin spesial dan menantang bagi band yang beranggotakan Tama (vokalis/gitaris), Sambadha (vokalis dan gitaris), Derry (kibordis), dan Bhima (bassist).