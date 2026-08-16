Coldiac Siap Bawa Nama Indonesia ke Formula 1 Singapore Grand Prix 2026

jpnn.com, SINGAPURA - Coldiac akan kembali membawa musiknya ke panggung internasional, kali ini dengan tampil dalam rangkaian Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 di Singapura.

Band asal Malang itu dijadwalkan tampil pada 9 Oktober 2026, di Zone 4, DBS Foundation Outdoor Theatre at Esplanade, sebagai bagian dari rangkaian entertainment Formula 1 Singapore Grand Prix 2026.

Penampilan tersebut menjadi panggung internasional kedua bagi Coldiac, setelah sebelumnya melakukan debut internasional di LUCfest 2023 di Tainan, Taiwan. Pada festival tersebut, Coldiac menjadi salah satu musisi Indonesia yang tampil bersama sejumlah nama dari berbagai negara.

Tiga tahun berselang, Coldiac kembali melangkah ke luar Indonesia dengan panggung yang berbeda. Kali ini, musik Coldiac akan hadir di tengah salah satu perhelatan Formula 1 yang mempertemukan olahraga dan hiburan dalam satu rangkaian selama race weekend.

Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Marina Bay Street Circuit, dengan rangkaian pertunjukan musik dan hiburan yang tersebar di berbagai area sepanjang gelaran.

Dalam rangkaian entertainment tahun ini, Coldiac juga bakal hadir bersama sejumlah nama besar dari kancah musik internasional, di antaranya DJ Snake, Major Lazer Soundsystem, JJ Lin, The Killers, Zara Larsson, Lana Del Rey, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan ZHU.

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Kehadiran berbagai nama tersebut menjadikan Singapore Grand Prix bukan hanya sebagai perhelatan olahraga, tetapi juga salah satu panggung entertainment berskala internasional di kawasan Asia.

Bagi Coldiac, kesempatan tampil di Singapura menjadi bagian dari perjalanan musik yang terus berkembang, dari Malang, menuju berbagai kota di Indonesia, hingga kembali ke panggung internasional.