Come Over Jadi Hadiah BTS untuk Penggemar di FESTA 2026
jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, BTS akan merilis lagu berjudul Come Over dalam rangka perayaan ulang tahun ke-13 mereka yang dikemas dalam acara FESTA 2026.
Agensi BTS, BIGHIT MUSIC, menyebut lagu tersebut mengangkat kisah tentang seseorang yang terus mencari sosok yang dicintainya di tengah kebingungan dan perjalanan hidup.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Soompi, Selasa (9/6), agensi menjelaskan lagu itu berisi pengakuan jujur dari hati yang selalu kembali mencari “kamu” setiap kali merasa tersesat.
Lagu Come Over juga menggambarkan harapan untuk diterima apa adanya setelah melalui perjalanan panjang dan akhirnya kembali mengetuk pintu orang yang dirindukan.
BIGHIT MUSIC mengungkapkan bahwa Come Over sebenarnya telah lebih dahulu diperkenalkan pada April 2026 melalui edisi Deluxe Vinyl album terbaru BTS, ARIRANG.
Namun, perilisan resmi secara daring baru akan dilakukan pada 12 Juni 2026 pukul 01.00 waktu Korea Selatan sebagai bagian dari rangkaian FESTA 2026.
Agensi menyatakan lagu tersebut dibuat dengan penuh perhatian dan ketulusan dari para anggota BTS untuk para penggemarnya.
Salah satu anggota BTS, Suga, turut terlibat sebagai produser dalam penggarapan lagu tersebut.
BTS akan merilis lagu terbaru berjudul Come Over pada 12 Juni 2026 bertepatan dengan FESTA ke-13 grup.
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