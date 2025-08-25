Comeback dengan 'Ujung Jalan', Romaria Tampilkan Sisi Dewasa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Romaria resmi menandai kembalinya ke industri musik dengan merilis single terbaru berjudul “Ujung Jalan”.

Setelah lama vakum, mantan penyanyi cilik yang dikenal lewat lagu “Malu Sama Kucing” itu kini hadir lebih dewasa dengan karya bernuansa balada emosional.

Dia menyebut, “Ujung Jalan” lahir dari perjalanan hidupnya sekaligus kerinduannya terhadap dunia musik.

Romaria mengaku terharu saat proses rekaman karena merasa lagu tersebut sangat mewakili transformasinya dari penyanyi anak-anak menjadi musisi dewasa.

Proses kreatif single ini digarap bersama tim dari Wahana Musik melalui workshop intensif. Romaria tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga ikut memberi masukan dalam lirik dan aransemen.

“Aku suka banget aransemennya, mewah dan indah. Pas rekaman, aku sampai pengin nangis karena terharu,” ungkap Romaria, dalam keterangannya, Senin (25/8).

Untuk mendukung perilisan, video musik “Ujung Jalan” digarap di Bandung dengan latar kebun teh. Meski sempat menghadapi cuaca dingin saat syuting, Romaria menilai pengalaman itu berkesan karena selaras dengan suasana lagunya yang sendu dan emosional.

Produser musik Jon yang terlibat dalam produksi menilai Romaria memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai soloist.