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Comeback di Australia Bukan Kebetulan, Pelatih Persib Igor Tolic Ungkap Alasannya

Comeback di Australia Bukan Kebetulan, Pelatih Persib Igor Tolic Ungkap Alasannya
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: persib.co.id

jpnn.com - Persib Bandung harus berjuang selama 95 menit untuk mengalahkan Melbourne Victory FC pada matchday ke-4 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 itu berlangsung cukup sengit. Tuan rumah lebih dulu membuka keunggulan setelah bek Persib, Julio Cesar, mencetak gol bunuh diri.

Maung Bandung langsung merespons. Pelatih Persib Igor Tolic memasukkan Ragnar Oratmangoen untuk menggantikan Gakuto Notsuda.

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Kehadiran Oratmangoen mengubah ritme permainan. Persib makin kuat setelah Mariano Peralta turut masuk ke lapangan.

Perubahan tersebut langsung membuahkan hasil. Dua gol berhasil dicetak Persib melalui Luka Menalo pada menit ke-85 dan Balsa Sekulic pada menit ke-90. Maung Bandung pun berhasil membalikkan kedudukan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen sementara Grup E dengan 12 poin.

"Saya senang untuk kedua tim. Saya pikir, dengan mempertimbangkan jadwal pertandingan, semua tim sudah memberikan yang terbaik," kata Tolic dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (4/11/2026).

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Menurut Tolic, Melbourne Victory terus memberikan tekanan kepada timnya. Bahkan, Persib tidak banyak menciptakan peluang pada babak pertama.

"Saya menyukai cara Melbourne bermain. Mereka selalu bermain dengan intensitas tinggi dan menerapkan tekanan tinggi (high pressing). Mereka adalah tim yang sangat sulit dihadapi," tutur dia.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku kemenangan atas Melbourne Victory terjadi karena kerja keras pemain, bukan sebuah kebetulan.

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