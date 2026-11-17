jpnn.com - Tim futsal putra Perbanas Institute memastikan langkah ke partai final Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026.

Kepastian itu didapat setelah Perbanas mengalahkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan (STIEBP) dengan skor 4-2 pada semifinal di GOR POPKI, Cibubur, Senin (16/11).

Pelatih Perbanas Institute Mario Silitonga mengungkapkan keberhasilan timnya tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan secara konsisten.

Selain menjalani latihan rutin, Perbanas juga menggelar sejumlah pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan individu pemain sekaligus menambah jam terbang tim.

"Kami sudah mempersiapkan diri, dari latihan rutin sampai uji coba, dengan melawan salah satu tim liga pro. Di situ, tim bisa mengimbangi performa lawan," kata Mario.

Mantan pemain SWAP FC itu menegaskan Perbanas siap menghadapi tantangan berikutnya, baik di final regional maupun babak The Nationals.

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Pria yang pernah menjadi asisten pelatih Electric PLN tersebut bahkan memasang target tinggi dengan menjadikan 2026 sebagai tahun terbaik bagi Perbanas Institute.

"Kami sudah siap untuk melaju ke The Nationals. Saya sampaikan ke tim, tahun ini harus menjadi tahun terbaik Perbanas. Kami mau menutup 2026 dengan gelar juara di Campus League. Jadi, siapa pun lawan kami di final maupun di The Nationals, kami siap," ujar Mario.