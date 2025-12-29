menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Comeback Dramatis Malut United atas Borneo FC, Kado Istimewa untuk Kota Ternate

Comeback Dramatis Malut United atas Borneo FC, Kado Istimewa untuk Kota Ternate

Comeback Dramatis Malut United atas Borneo FC, Kado Istimewa untuk Kota Ternate
Selebrasi Gustavo Franca seusai mencetak gol penentu kemenangan Malut United menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (28/12). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United kembali membuat kejutan seusai memetik kemenangan atas Borneo FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (28/12/2025) Malut United menang tipis 3-2.

Gol kemenangan tim berjuluk Laskar Kie Raha itu dicetak oleh David Da Silva (26’), Taufik Rustam (69’), dan Gustavo Franca (90+4’).

Adapun gol balasan Borneo lahir melalui Juan Felipe Villa Ruiz (3’) dan Douglas Coutinho (55’).

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mengaku senang dengan performa anak asuhnya.

Pada laga tersebut, semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu sempat tertinggal dua kali sebelum akhirnya memastikan kemenangan.

Raihan tiga poin di kandang sendiri tersebut dipersembahkan untuk memperingati Hari Jadi Kota Ternate yang jatuh pada 29 Desember 2025.

“Kami sudah berjuang dan semoga kemenangan ini bisa menjadi kado terindah untuk Kota Ternate,” ujar Hendri.

Malut United persembahkan kemenangan melawan Borneo FC untuk memperingati Hari Jadi Kota Ternate, Senin (29/12)

