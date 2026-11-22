jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang tipis 2-1 dari Celta Vigo pada pekan ke-13 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (21/11) waktu setempat atau Minggu dini hari. Los Blancos yang sempat tertinggal terlebih dahulu, berhasil membalikkan keadaan untuk meraih tiga poin sempurna pada laga itu. Celta sempat unggul lebih dahulu melalui Pablo Duran, sebelum akhirnya Jude Bellingham dan Carlos Espi membalikkan keadaan untuk Real Madrid.

Kemenangan ini membuat Real Madrid menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan 33 poin dari 13 pertandingan. Mereka menyamai perolehan angka Barcelona yang masih memiliki satu laga lebih sedikit. Sementara itu, Celta Vigo berada di peringkat ke-13 dengan koleksi 13 poin. Celta Vigo mengejutkan tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Duran membuka keunggulan setelah menyelesaikan umpan Williot Swedberg dari dalam kotak penalti. Tertinggal satu gol, Real Madrid meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang.

Peluang emas didapat Kylian Mbappe melalui tendangan penalti pada menit ke-38 setelah dirinya dilanggar Javi Rodriguez di kotak terlarang. Namun, Mbappe gagal memanfaatkan kesempatan tersebut setelah tendangannya melambung di atas mistar gawang Celta yang dikawal Ionut Radu.Los Blancos kembali mengancam melalui Jude Bellingham, tetapi upayanya belum membuahkan gol. Celta mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum.

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Memasuki babak kedua, Pelatih Real Madrid Jose Mourinho melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang. Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Marc Cucurella masuk pada menit ke-57 menggantikan Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, dan Alvaro Carreras. Pergantian tersebut membantu Madrid meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Celta. Hasilnya, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66 setelah menyelesaikan umpan Mbappe dengan tembakan kaki kanan yang tidak mampu dijangkau Radu.

Madrid terus berusaha mencetak gol kemenangan dan memasukkan Carlos Espi menggantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-79. Keputusan tersebut membuahkan hasil ketika Espi mencetak gol pada menit ke-85. Berawal dari umpan silang Vinicius, Espi menyundul bola yang sempat ditepis Radu. Namun, bola muntah kembali jatuh ke arahnya dan langsung disambar menjadi gol. Madrid masih memiliki peluang memperbesar keunggulan melalui Endrick, tetapi digagalkan Radu.

Skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga laga usai.

Susunan Pemain:

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Bernardo Silva, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappe.