Comeback Full Member, ITZY Bersiap Rilis Album Baru Bulan Depan
jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop ITZY dikabarkan tengah mempersiapkan comeback sebagai formasi lengkap pada Mei 2026.
Laporan Soompi pada Senin (30/3) waktu setempat menyebutkan bahwa rencana tersebut telah dikonfirmasi oleh agensi mereka.
JYP Entertainment menyatakan ITZY saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk merilis album terbaru.
“ITZY sedang melakukan persiapan dengan tujuan merilis album pada bulan Mei. Waktu pastinya akan diumumkan di kemudian hari,” ujar perwakilan JYP Entertainment.
Rencana ini menandai kembalinya aktivitas grup secara penuh dengan seluruh anggota setelah periode fokus pada kegiatan masing-masing.
Comeback tersebut juga akan menjadi yang pertama bagi ITZY dalam kurun sekitar enam bulan sejak perilisan karya terakhir mereka.
Sebelumnya, ITZY merilis mini album ke-11 bertajuk TUNNEL VISION pada November 2025.
Grup yang beranggotakan Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna itu juga telah memperbarui kontrak mereka pada tahun lalu.
