Comeback ke Timnas Indonesia, Dean James Bawa Misi Besar di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Ambisi besar dibawa Dean James saat kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Setelah cukup lama menepi dari skuad Garuda, pemain Go Ahead Eagles itu langsung memasang target tinggi di FIFA ASEAN Cup 2026.

Dean James berharap kembalinya bersama Timnas Indonesia tidak sekadar menjadi momen untuk kembali mengenakan seragam Merah-Putih.

Bek berusia 26 tahun tersebut ingin membantu Indonesia mengakhiri turnamen dengan membawa pulang trofi.

"Saya bersyukur untuk itu. Tentu saja, bisa bermain untuk 280 juta orang, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Rasanya sungguh luar biasa saat saya bermain di sana. Sungguh menyenangkan, dan semoga kami juga bisa membawa pulang trofi," kata Dean James kepada Voetbal Primeur selepas laga Go Ahead Eagles kontra NEC Nijmegen, Minggu (20/9/2026) malam WIB.

Antusiasme Dean James makin besar karena dia sudah cukup lama tidak merasakan atmosfer pertandingan bersama Timnas Indonesia.

Dia bahkan belum pernah tampil di bawah arahan John Herdman sejak pelatih asal Kanada tersebut menangani Timnas Indonesia.

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Kali ini, nama Dean James kembali masuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih Herdman untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kesempatan tersebut sekaligus membuka lembaran baru setelah sebelumnya ia harus absen akibat persoalan visa di Belanda.

"Saya sangat menantikannya. Sebab, saya tidak ikut dalam dua kesempatan terakhir, jadi saya senang bisa kembali ke Timnas sekarang," ujar Dean James.