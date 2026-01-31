Comeback Kid Sukses Rayakan 20 Tahun Wake The Dead di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Kanada, Comeback Kid sukses menggelar konser di Zoo SCBD, Jakarta pada Selasa (27/1).

Comeback Kid tampil dalam acara yang diselenggarakan oleh Ageless Galaxy (AGLXY) x Swillhouse Fam, sekaligus peluncuran koleksi kolaborasi terbaru AGLXY.

Selain itu, konser tersebut juga menjadi bagian tur perayaan 20 tahun album Comeback Kid yang fenomenal yakni Wake The Dead.

Dalam tur spesial itu, Andrew Neufeld, Jeremy Hiebert, Stu Ross, dan Terrance Pettitt singgah ke Jepang, Jakarta, dan sejumlah kota di Australia.

Comeback Kid mengaku senang akhirnya bisa kembali menggelar konser di Jakarta. Band yang terbentuk sejak 2001 itu sudah beberapa kali ke Indonesia, tepatnya pada 2009 di Jakarta, 2013 di Bandung, dan 2023 di Hammersonic Festival, Jakarta.

"Saat tampil di Hammersonic, jarak kita terlalu jauh (panggung-penonton), tapi malam ini tidak ada jarak di antaran kita. Kita di lantai dansa," kata vokalis Comeback Kid, Andrew Neufeld menyapa ratusan penonton di Zoo SCBD, Jakarta pada Selasa (27/1).

Zoo SCBD yang biasanya digunakan sebagai lantai dansa EDM mendadak jadi panggung hardcore gara-gara Comeback Kid. Penuh sesak dan energi meluap sepanjang penampilan pemilik album Wake The Dead tersebut.

Sebelum Comeback Kid beraksi, pentas sempat dihebohkan oleh sejumlah penampil lokal yang tidak kalah beringas. Antara lain, Outrage, Alone at Last, Modern Guns dan Final Attack.