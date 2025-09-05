Comeback! Perempuan Nomor 1 Dunia Tembus Final US Open 2025

menu
Aryna Sabalenka di semifinal US Open 2025. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NYC – Tunggal putri nomor satu dunia dari Belarusia Aryna Sabalenka lulus ke final grand slam US Open 2025.

Si juara bertahan itu mengantongi tiket partai puncak dengan bersusah payah.

Perempuan berusia 27 tahun bertato harimau tersebut melakoni pertarungan dramatis di semifinal.

Menghadapi salah satu andalan tuan rumah, Jessica Pegula (ranking 4 dunia) di Arthur Ashe Stadium, New York City, Jumat (5/9) pagi WIB, Sabalenka menang comeback 4-6, 6-3, 6-4.

Duel Sabalenka vs Pegula tercatat berdurasi dua jam lima menit.

“Ini benar-benar pertandingan yang berat. Dia (Pegula) memainkan permainan yang luar biasa hari ini,” kata Sabalenka kepada awak US Open, on court setelah pertandingan.

Sabalenka pun mencatat hattrick beruntun ke final US Open. Pada 2023 jadi runner up, di 2024 menjadi juara.

“Ya, saya berharap back to back memenanginya, dan saya akan berusaha sekuat tenaga,” ujarnya.

Segera hadir semifinal terakhir tunggal putri US Open 2025 Naomi Osaka vs Amanda Anisimova.

