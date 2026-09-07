Comeback Persib atas PSM Bukan Kebetulan, Igor Tolic Ungkap Perubahan Besar

jpnn.com - Persib Bandung berhasil comeback saat menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026), Persib harus masuk ruang ganti dalam kondisi tertinggal 0-1.

PSM membuka keunggulan melalui Kodai Tanaka pada menit keenam. Persib kemudian kesulitan mengembangkan permainan dan baru menemukan momentum setelah turun minum.

Igor Tolic Ubah Pendekatan Persib

Pelatih Persib Igor Tolic tidak membiarkan situasi tersebut berlarut-larut. Memasuki babak kedua, Persib tampil dengan permainan yang lebih agresif.

Perubahan itu membuat aliran serangan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Persib juga lebih berani memainkan bola ke area depan dan memaksimalkan perebutan bola kedua.

"Pada babak kedua, jarak antarlini lebih baik dan pilihan umpan lebih jelas. Kami bermain lebih langsung untuk memenangkan bola kedua, hingga akhirnya mencetak gol pada waktu yang tepat dan menang 3-1," ucap Tolic.

Perubahan tersebut langsung menghasilkan dampak. Patricio Matricardi menyamakan kedudukan pada menit ke-48 sebelum Balsa Sekulic membawa Persib berbalik unggul tiga menit kemudian.

Uilliam Barros Pereira kemudian melengkapi comeback Persib lewat gol pada menit ke-82. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.