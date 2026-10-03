menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Comeback Setelah 8 Tahun, Ruth Sahanaya Bawa Nuansa Nostalgia di TPJF

Comeback Setelah 8 Tahun, Ruth Sahanaya Bawa Nuansa Nostalgia di TPJF

Comeback Setelah 8 Tahun, Ruth Sahanaya Bawa Nuansa Nostalgia di TPJF
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampilan Ruth Sahanaya di panggung The Papandayan Jazz Festival 2026, Kota Bandung, Sabtu (3/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Panggung The Papandayan Jazz Festival (TPJF) menjadi momentum kembalinya diva Indonesia Ruth Sahanaya di industri musik Indonesia. 

Solois wanita itu tampil memulau di Kota Baru Parahyangan Stage.

Ratusan pasang mata penonton sudah menantikan kehadiran penyanyi yang akrab disapa Mama Uthe itu di atas panggung.

Baca Juga:

Dengan gaun cantiknya berwarna merah, Mama Uthe menyapa penonton dengan lagu-lagu lawasnya.

'Memori' jadi pembuka Mama Uthe di malam ini.

Mama Uthe tak langsung menyajikan lagu-lagu hitsnya, dia perlahan mengajak penonton untuk bernostalgia dengan tembang-tembang kenangannya.

Baca Juga:

Di malam ini, perempuan kelahiran Bandung itu juga membawakan dua lagu di mini album terbarunya, Merindu.

EP tersebut jadi babak baru Ruth Sahanaya yang hampir 8 tahun tidak merilis album solo.

Ruth Sahanaya kembali ke panggung musik lewat TPJF. Mama Uthe tampil memukau dengan lagu lawas dan karya terbaru dari mini album Merindu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI