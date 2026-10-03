Comeback Setelah 8 Tahun, Ruth Sahanaya Bawa Nuansa Nostalgia di TPJF
jpnn.com, BANDUNG - Panggung The Papandayan Jazz Festival (TPJF) menjadi momentum kembalinya diva Indonesia Ruth Sahanaya di industri musik Indonesia.
Solois wanita itu tampil memulau di Kota Baru Parahyangan Stage.
Ratusan pasang mata penonton sudah menantikan kehadiran penyanyi yang akrab disapa Mama Uthe itu di atas panggung.
Dengan gaun cantiknya berwarna merah, Mama Uthe menyapa penonton dengan lagu-lagu lawasnya.
'Memori' jadi pembuka Mama Uthe di malam ini.
Mama Uthe tak langsung menyajikan lagu-lagu hitsnya, dia perlahan mengajak penonton untuk bernostalgia dengan tembang-tembang kenangannya.
Di malam ini, perempuan kelahiran Bandung itu juga membawakan dua lagu di mini album terbarunya, Merindu.
EP tersebut jadi babak baru Ruth Sahanaya yang hampir 8 tahun tidak merilis album solo.
Ruth Sahanaya kembali ke panggung musik lewat TPJF. Mama Uthe tampil memukau dengan lagu lawas dan karya terbaru dari mini album Merindu.
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