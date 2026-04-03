Comeback Solo, Taeyang BIGBANG Hadirkan Album Quintessence Tahun Ini

Taeyang. Foto: Instagram/__youngbae__

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Taeyang dikabarkan akan segera merilis album solo terbaru berjudul Quintessence.

Menurut laporan Soompi, teaser album tersebut dirilis pada Rabu (1/4) tengah malam, menampilkan penjelasan Taeyang mengenai proses kreatif dan makna di balik proyek barunya.

Dalam teaser tersebut, Taeyang mengungkapkan keterlibatannya secara penuh dalam penggarapan album, termasuk emosi yang ia curahkan selama proses produksi.

“Saya sepenuhnya mencurahkan diri saya dalam proses ini — cinta saya, kegembiraan saya, semangat saya — tetapi terkadang saya harus menghadapi kegilaan saya sendiri di sepanjang jalan,” tulis Taeyang.

Dia juga menjelaskan bahwa judul Quintessence merupakan kata yang terus terngiang di benaknya dan dinilai relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.

Berdasarkan Cambridge Dictionary, kata Quintessence berarti contoh yang paling umum, sementara menurut Merriam-Webster, istilah tersebut merujuk pada esensi paling murni dan terkonsentrasi dari suatu hal.

Taeyang menyebut bahwa dirinya belum sepenuhnya menemukan makna sempurna dari Quintessence, namun proses pencarian itu justru menjadi fondasi dalam pembentukan album ini.

Sementara itu, laporan The Korea Herald menyebut album ini menjadi penanda kembalinya Taeyang setelah merilis EP Down to Earth pada April 2023.

