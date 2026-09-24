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Comeback Spektakuler! Tim Beregu Putra Indonesia Gebuk China, Raih Emas Asian Games 2026

Comeback Spektakuler! Tim Beregu Putra Indonesia Gebuk China, Raih Emas Asian Games 2026
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Selebrasi pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 seusai mengalahkan China.

Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9/2026), Amri Syahnawi dan kolega memastikan kemenangan 3-2 atas Tim Negeri Tirai Bambu.

Indonesia sebenarnya sempat berada dalam posisi sulit setelah Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengalami kekalahan.

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Jojo -sapaan akrab Jonatan- takluk dari tunggal putra China Shi Yu Qi dengan skor 13-21, 18-21.

Fajar/Fikri kemudian kembali kehilangan poin setelah bertekuk lutut di hadapan pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang lewat pertarungan rubber game 20-22, 21-19, 14-21.

Indonesia bangkit di laga ketiga saat menurunkan Alwi Farhan yang menghadapi Li Shi Feng.

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Tunggal putra dari Exist Badminton Club tersebut di luar dugaan menang rubber game dengan skor 23-21, 15-21, 21-16.

Hasil positif itu menginspirasi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Ganda putra asal klub PB Djarum itu mengalahkan He Ji Ting/Liu Yi dalam dua gim langsung, 23-21, 21-10.

Tim beregu putra Indonesia mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 seusai mengalahkan China, Kamis (24/9)

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