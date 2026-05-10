Commons Worship (CXMMXNS) Bakal Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya
jpnn.com, JAKARTA - Commons Worship (CXMMXNS) yang digawangi penulis lagu Ben Fielding dan Reuben Morgan bakal menggelar konser mereka di Indonesia.
Color Asia Live sebagai promotor mengumumkan bahwa konser bertajuk 'What A Beautiful Name Tour' itu akan diadakan di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2026.
Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengungkapkan antusiasmenya menyambut kehadiran Commons Worship (CXMMXNS) di Jakarta.
"Kami sangat bangga bisa menghadirkan Common Worship (CXMMXNS) ke Jakarta dan senang bisa mengajak para pencinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka," ujar David Ananda dalam keterangannya.
Pada tur What A Beautiful Name, kehadiran Commons Worship di Jakarta tak sekadar konser musik, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang intim dan megah.
Hal itu didukung oleh kualitas produksi konser yang menjadi standar Color Asia Live.
"Kami percaya bahwa musik worship memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan. Untuk itulah, konser ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama," tutur David Ananda.
Sebagai informasi, Commons Worship menyatukan beberapa penulis lagu gereja dan pemimpin pujian paling produktif di dunia.
