menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Condet Jaktim Mencekam, 2 Orang Terkapar, 1 Tewas Ditusuk

Condet Jaktim Mencekam, 2 Orang Terkapar, 1 Tewas Ditusuk

Condet Jaktim Mencekam, 2 Orang Terkapar, 1 Tewas Ditusuk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi mengevakuasi dua pria tergeletak usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin malam (17/11) berubah mencekam.

Dua pria menjadi korban penusukan.

"Ditemukan ada satu orang tergeletak dan ada korban lainnya," kata Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan Siahaan saat dikonfirmasi, Senin.

Baca Juga:

Satu korban berinisial M tewas di lokasi kejadian. Sedangkan korban lainnya, yakni A mengalami luka tusuk dan harus menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati.

Peristiwa penusukan pertama kali diketahui ketika petugas menerima laporan dari masyarakat setelah waktu Magrib.

Mendapatkan laporan tersebut, petugas gabungan SPKT, Reskrim, Intel, Pamapta dan Inafis Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) segera menuju lokasi.

Baca Juga:

"Setelah Magrib ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) ada kejadian. Anggota piket langsung ke lokasi serta menghubungi Pamapta dan Inafis," katanya.

Setibanya di lokasi pada sekitar pukul 18.30 WIB, petugas menemukan keadaan sudah mencekam.

Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin malam (17/11) berubah mencekam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI