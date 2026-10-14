Cong Viettel FC Blak-blakan soal Kekuatan Persib Bandung, Ini Pengakuannya
jpnn.com - The Cong Viettel FC tidak menutup mata terhadap kualitas Persib Bandung.
Kedua tim akan bentrok pada pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Duel Persib vs Cong Viettel FC akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.
Pelatih Cong Viettel Velizar Popov menilai Persib memiliki kemampuan yang membuat mereka layak diperhitungkan.
Performa Impresif Persib
Catatan positif Maung Bandung saat menghadapi klub luar negeri turut menjadi perhatian tim asal Vietnam tersebut.
Persib sebelumnya menang 1-0 atas FC Seoul di ACL Two dan menundukkan Port FC dengan skor 3-1 pada ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.
"Dua kemenangan tandang terakhir mereka melawan Port dan lawan lainnya, sudah membuktikan betapa sulitnya grup ini dan betapa kuatnya Persib," ucapnya.
Striker Cong Viettel Prediksi Laga Sulit
Pengakuan serupa disampaikan penyerang Cong Viettel, Lucas Ribamar. Dia memprediksi pertandingan melawan Persib tidak akan berjalan mudah, terlebih Maung Bandung memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang patut diwaspadai.
Cong Viettel FC mengakui kekuatan Persib Bandung jelang duel ACL Two. Apa yang membuat pelatih dan striker tim Vietnam itu mewaspadai Maung Bandung?
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