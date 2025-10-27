menu
Container Cup 2025 Jadi Ajang Kolaborasi dan Sportivitas Insan Pelindo Group

Container Cup 2025 Jadi Ajang Kolaborasi dan Sportivitas Insan Pelindo Group
Container Cup 2025, turnamen basket 3x3 yang digelar Sabtu (25/10/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta. Foto: JICT

jpnn.com - Semangat kolaborasi antarinsan BUMN dan mitra strategis mewarnai Container Cup 2025, turnamen basket 3x3 yang digelar Sabtu (25/10/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta.

Sebanyak 18 tim dari lingkungan Pelindo Group, perbankan, stakeholders, dan pelanggan utama sektor logistik ikut berpartisipasi dalam ajang yang diinisiasi oleh komunitas basket JICT Ballers.

Pertandingan yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini menjadi ajang silaturahmi lintas entitas sekaligus simbol semangat "One Pelindo Spirit, Stronger Together".

Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) M. Adji menyampaikan bahwa olahraga mencerminkan semangat kolaborasi yang juga dibutuhkan dalam industri logistik nasional.

"Basket mengajarkan kerja sama, kecepatan, dan komunikasi yang solid, nilai-nilai inilah yang dibutuhkan di industri logistik. Melalui Container Cup 2025, kita tidak sekadar bertanding, tetapi menanamkan budaya sinergi di seluruh lini Pelindo," Adji dalam sambutannya di acara itu, melalui siaran pers.

Sementara, Direktur SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia Dwi Fatan Lilyana menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat interaksi positif antarpegawai dan mitra bisnis.

"Container Cup bukan hanya pertandingan olahraga, tetapi ruang tumbuh bersama. Kita ingin menciptakan budaya kerja yang sehat, kompetitif, sekaligus inklusif. Semoga Container Cup ini bisa menjadi agenda tahunan Pelindo Group," ujar Lilyana di hadapan peserta.

Turut hadir Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) WS. Wiryawan, yang menekankan pentingnya membangun mental pemenang di setiap insan Pelindo.

