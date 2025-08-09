COO Danantara Dony Oskaria Siap Hadir di Reuni Akbar FIBRA Unhas

jpnn.com, JAKARTA - Panggung Silaturahmi Akbar FIBRA (Forum Ikatan Alumni) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersiap menyambut kehadiran sosok-sosok fenomenal.

Namun, tak ada yang lebih dinanti-nanti selain Dony Oskaria, sang nakhoda ulung yang namanya menjadi sinonim dengan keberhasilan dan transformasi.

Dalam perayaan Dies Natalis ke-65 yang akan berlangsung pada 6-7 Desember 2025, Dony, sang Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia yang juga menjabat Wakil Menteri BUMN dipastikan hadir.

Kehadiran beliau bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal dari sebuah revolusi yang akan menginspirasi dan menggerakkan Sulawesi Selatan!

Ini bukan sekadar reuni biasa. Ketua Panitia, Hasbi Lodang—sosok yang dikenal sebagai Aktivis 98—menyebut acara ini sebagai sebuah "panggung bersama untuk merayakan warisan budaya, merancang masa depan, dan membangun semangat kolektif lintas generasi."

Namun, di balik narasi nostalgia dan kontribusi, ada satu nama yang mencuat dan menjadi magnet utama: Dony Oskaria.

Dia bukan hanya seorang birokrat, bukan sekadar eksekutif korporat. Dony adalah seorang arsitek keberhasilan, sosok yang mampu meramu strategi, menggerakkan roda bisnis, dan mengubah perusahaan-perusahaan BUMN yang lesu menjadi raksasa yang perkasa.

Sentuhan Emas Dony Oskaria: Dari Kertas Konsep Menuju Papan Atas