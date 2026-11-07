Coocaa Perkenalkan M1 Pro, TV Flagship dengan Kecerahan 2.000 Nits

jpnn.com, JAKARTA - Coocaa resmi meluncurkan M1 Pro, televisi flagship dari lini Master Series, untuk pasar Indonesia. Produk ini menggabungkan teknologi Super QD-Mini LED, layar Matte Screen Ultra untuk mengurangi pantulan cahaya, serta desain ramping yang dapat dipasang menyatu dengan dinding.

M1 Pro dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kualitas hiburan premium sekaligus perangkat yang menunjang estetika interior rumah.

Televisi ini tersedia dalam pilihan ukuran 55 dan 65 inci melalui Coocaa Official Store di Shopee mulai 25 Oktober 2026.

Marketing Director Coocaa Indonesia Wu Xuan Xue mengatakan, M1 Pro dikembangkan untuk menjawab perubahan fungsi televisi di hunian modern yang tidak lagi sekadar menjadi perangkat hiburan, tetapi juga bagian dari elemen interior rumah.

"Kami memahami bahwa konsumen kini menginginkan lebih dari sekadar televisi. M1 Pro hadir untuk menyatukan kualitas hiburan premium dengan desain yang melengkapi ruang keluarga," ujar Wu Xuan Xue.

Dari sisi desain, M1 Pro mengusung Seamless Fitting Design yang memungkinkan televisi terpasang rapat ke dinding menggunakan bracket khusus. Bodinya dilengkapi panel belakang Iconic Grid Aesthetic bermotif kotak-kotak dan bingkai bernuansa Velvet Grey.

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Melalui fitur Art Time 2.0, layar juga dapat menampilkan lebih dari 200 lukisan karya seniman dunia, foto keluarga, hingga wallpaper dinamis ketika tidak digunakan untuk menonton.

Untuk kualitas gambar, M1 Pro dibekali teknologi Super QD-Mini LED yang menggabungkan quantum dot dengan sistem Full Array Local Dimming.