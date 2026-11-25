jpnn.com - Ford Foundation Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset menegaskan upaya penanganan krisis iklim tidak boleh tertunda meski Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, berakhir pada 22 November 2026 tanpa kesepakatan payung (cover decision).

Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas "Dari Antalya ke Addis Ababa: Refleksi dan Aksi Pasca-COP 31" yang digelar di Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).

Forum tersebut mempertemukan media, akademisi, dan perwakilan lembaga seperti RCCC UI, MADANI Berkelanjutan, CORE Indonesia, Koaksi Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Dana Nusantara, WALHI, ICEL, Yayasan Indonesia Cerah, serta IESR.

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Program Officer Ford Foundation Indonesia Maryati Abdullah menekankan tidak tercapainya konsensus di Antalya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan langkah mitigasi di tengah ancaman ketahanan pangan, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang terus berlangsung.

“Tantangan perubahan iklim terus berlangsung dan dampaknya semakin nyata, terutama bagi masyarakat di tingkat tapak yang berhadapan langsung dengan berbagai risiko,” kata Maryati.

Melalui diskusi tersebut, dirangkum tiga poin utama hasil refleksi COP31 beserta implikasi strategisnya terhadap langkah mitigasi dan adaptasi di Indonesia.

Poin pertama mencatat kegagalan meraih konsensus cover decision mencerminkan belum adanya kesamaan pandangan dan semangat politik antarnegara anggota UNFCCC, yang dikhawatirkan memengaruhi keseriusan aksi kolektif global.

Dinamika di Antalya juga memperlihatkan polarisasi kepentingan antara negara yang ingin mempertahankan energi fosil dan negara yang mendesak transisi cepat, terutama negara-negara Global South yang menanggung dampak paling rentan.