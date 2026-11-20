jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11).

Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

Di samping itu, untuk memberi kepastian bahwa perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

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“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

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Regulasi ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia.

Di sisi lain, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi karbon turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.