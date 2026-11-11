COP31 Turkiye: Indonesia Tekankan Kepemimpinan Perempuan sebagai Penggerak Aksi Iklim & Lingkungan
jpnn.com - Indonesia mendorong transformasi peran perempuan dari sekadar peserta menjadi pemimpin utama dalam menjawab tantangan krisis iklim dan pelestarian lingkungan global.
Perempuan harus memiliki ruang luas untuk memimpin, memengaruhi kebijakan, dan merumuskan solusi nyata bagi bumi.
Hal itu mengemuka dalam Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turkiye pada Senin (9/11/2026).
Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi dalam forum itu menegaskan bahwa keterkaitan antara perempuan, air, dan perubahan iklim merupakan persoalan mendesak global.
Secara kumulatif, perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air, sebuah kondisi yang merenggut hak pendidikan dan ekonomi mereka serta meningkatkan kerentanan fisik.
Merujuk data Bank Dunia, Retno menyoroti bahwa proyek pengelolaan air yang dipimpin oleh perempuan terbukti memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lipat lebih tinggi.
"Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin," kata Retno.
?Sejalan dengan pandangan tersebut, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Alia Febriana, menyampaikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perlindungan lingkungan dapat dimulai dari lingkup paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas.
Indonesia dalam forum COP31 Turkiye menekankan kepemimpinan perempuan sebagai penggerak aksi iklim dan lingkungan.
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