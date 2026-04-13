Corak Di Balik Debu, FILM. Menyongsong Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Jakarta, FILM. makin dekat dengan peluncuran album debut.

Setelah merilis single ketiga berjudul Luka pada Januari 2026 lalu, FILM. kini meluncurkan lagu terbaru yang bertajuk Corak Di Balik Debu.

Lagu tersebut menjadi single terakhir yang menandai perjalanan FILM. menuju album debut yang siap dilepas dalam waktu dekat.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang lebih berangkat dari pengalaman personal, Corak di Balik Debu mengangkat tema yang lebih luas.

Lagu itu menghadirkan refleksi tentang cara memandang Indonesia dengan berbagai dinamika, ketidaksempurnaan, sekaligus keindahan yang sering kali luput dari perhatian.

Hidup di realitas yang tidak selalu terlihat jelas di permukaan adalah salah satu alasan lagu Corak di Balik Debu yang dipenuhi dengan beragam metafora mengenai kehidupan.

Kata 'debu' menggambarkan tentang konflik, kesalahpahaman, dan bahkan arus informasi yang beredar tanpa kontrol. Akan tetapi, ada juga kata 'kilau' yang menjadi antitesis dari kata sebelumnya, harapan dan keindahan tetap bertahan di tengah dinamika yang tidak stabil.

“Gue membayangkan Indonesia saat pembuatan lagu ini. Sebenarnya keindahannya ada banget, tapi suka enggak kelihatan sama kita,” ungkap Pandu Priyanto, penulis lagu sekaligus frontman dari FILM..