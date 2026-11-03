Coretax Jadi Penyokong, Penerimaan Negara Triwulan III-2026 Tembus Rp 2.341,5 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Realisasi penerimaan negara pada triwulan III-2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh sebesar 25,5 persen secara tahunan (year-on-year).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara merincikan realisasi penerimaan pajak tumbuh sebesar 21,8 persen year-on-year hingga mencapai Rp1.847,7 triliun.
"Realisasi dan realisasi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan penerapan coretax system yang semakin baik," kata Suahasil di kantor BI, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan sebesar Rp240,1 triliun atau tumbuh akumulatif sebesar 8,5 persen year-on-year.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat on track dengan capaian sebesar Rp492,3 triliun atau tumbuh akumulatif 41,7 persen year-on-year.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19 persen year-on-year.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.061,3 triliun atau tumbuh 29,6 persen, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp599,2 triliun mengalami kontraksi 7,1 persen year-on-year.
"Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bahan sos reguler, PBI, PBI-JKN, Kartu Sembako, PKH dan PIP serta KIP kuliah," tuturnya.
Realisasi penerimaan negara pada triwulan III-2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh sebesar 25,5 persen secara tahunan.
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