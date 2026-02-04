Cosmo Run 2026 menjadi wadah tumbuhnya komunitas sehat di Lippo Cikarang Cosmopolis

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC) sukses menyelenggarakan Cosmo Run 2026 pada 1 Februari 2026 yang berlokasi di Meikarta.

Ajang lari perdana itu dirancang dengan tujuan mempererat kebersamaan komunitas melalui aktivitas olahraga, serta eksplorasi kawasan yang aman, mandiri dan inklusif.

Dengan Mengusung tema Run Through Colorful Cosmopolis, Cosmo Run 2026 menghadirkan pengalaman lari yang menyenangkan dan dinamis.

Para peserta diajak menyusuri rute yang mengelilingi kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis, sekaligus menikmati fasilitas dan keindahan kawasan, ruang-ruang komunitas, serta atmosfer Cosmopolis yang vibrant.

Acara tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga merupakan aktivasi gaya hidup yang memadukan unsur wellness, hiburan, dan kebersamaan.

Deputy COO Lippo Cikarang, Lukas Budi Setiawan, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya Cosmo Run 2026 dengan lancar dan meriah.

“Kami merasa bangga dan bersyukur Cosmo Run 2026 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat dan komunitas," kata Lukas dalam keterangannya, Rabu (4/2).

Dia menambahkan kegiatan menjadi langkah awal Lippo Cikarang Cosmopolis dalam menghadirkan event olahraga yang tidak hanya berfokus pada aktivitas lari, tetapi juga membangun koneksi, kebersamaan, dan pengalaman gaya hidup sehat di dalam kawasan.