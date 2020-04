Covid Apalagi

jpnn.com - Masih ada lagikah yang perlu Anda ketahui tentang Covid-19?

Rasanya tidak ada lagi. Anda sudah menjadi ahli Covid-19 sekarang ini --lebih ahli dari dokter.

Dokter hanya mau membaca yang masuk-masuk akal saja. Kita membaca apa pun yang ada di medsos --asal dikait-kaitkan dengan Covid-19.

Baca Juga: WA ke Anak

Enough is enough.

Sudah waktunya berhenti mengikuti medsos --bahkan jangan lagi membaca DI’s Way. Tidak ada lagi yang perlu Anda ketahui lebih jauh tentang Covid-19.

Saya bisa menduga --terhitung mulai hari ini-- siapa pun yang masih gila medsos berarti memang ingin gila beneran. Setidaknya ingin agar dirinya terkena penyakit depresi yang lebih dalam.

Baca Juga: Kaya Semarang

Kalau depresi itu terjadi, Covid-19-lah yang horeee --termasuk cebonger dan kampreter.

Cukup.