Coway Hadirkan Slim Stand & Yonsu, Kebutuhan Harian Kini Makin Praktis

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Coway International Indonesia kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan dua produk baru, Slim Stand dan Yonsu di Bintaro Jaya Xchange Mall 2, Tangerang Selatan, Kamis (27/8).

Kedua produk baru itu memperluas portofolio Coway dalam menghadirkan kebutuhan keluarga mulai dari air yang dikonsumsi hingga air yang digunakan untuk sehari-hari.

President Director Coway Indonesia, Jake Lee mengatakan kedua produk tersebut dirancang khusus untuk memberikan solusi dua kebutuhan air yang berbeda.

"Melalui Slim Stand dan Yonsu kami ingin menghadirkan pengalaman sehari-hari yang lebih sehat, nyaman, dan praktis bagi masyarakat Indonesia," ungkap Jake Lee di sela peluncuran kedua produk, Kamis.

Slim Stand dirancang untuk memberikan akses air minum secara praktis tanpa banyak mengambil ruang.

Produk yang memiliki lebar 26cm itu sudah mengantongi standar SNI serta dilengkapi high faucet dan adjustable tray untuk memberikan fleksibilitas penggunaan di berbagai kebutuhan rumah.

Sementara Yonsu sebagai water softener yang membantu mengurangi kesadahan air untuk memberikan pengalaman air yang lebih lembut saat mandi serta dalam rutinitas perawatan kulit dan rambut.

Menurut Jake Lee seluruh produk Coway yang dipasarkan di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi Halal.