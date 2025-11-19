Coway Indonesia Lanjutkan Program Journey to Purity ke Yayasan dan Masjid di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Coway International Indonesia, perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, melanjutkan komitmen dalam menghadirkan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Journey to Purity.

Tahun ini, program tersebut diwujudkan dengan penyerahan produk water purifier dan air purifier kepada sejumlah yayasan dan fasilitas keagamaan di Jakarta.

Sebagai bagian dari program ini, Coway menyerahkan satu unit water purifier Core dan satu unit air purifier Storm kepada Pondok Yatim dan Dhu’afa Cabang Asrama Kembangan, Panti Asuhan Dorkas, Rumah Hati Suci, Masjid Al-Arqam Badan Pusat Statistik, serta Masjid Al Bahri Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kontribusi juga diberikan kepada Masjid KH. A. Wahid Hasyim di Jakarta Selatan dengan dua unit air purifier Storm, dan Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari di Jakarta Barat berupa dua unit water purifier Core.

President Director Coway Indonesia, Tony Cho, menyampaikan bahwa program ini mencerminkan misi Coway untuk berperan aktif dalam mendukung gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

“Melalui Journey to Purity, kami ingin memberikan manfaat nyata dengan menghadirkan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan air minum yang higienis dan udara dalam ruang yang bersih. Coway berharap langkah ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga ingin berkontribusi positif untuk mendorong gaya hidup sehat,” ungkap Tony dalam keterangan resmi, Rabu (19/11).

Teknologi filtrasi Coway yang telah teruji mampu menyaring hingga 99,9% bakteri berbahaya serta partikel halus seperti mikroplastik dan BPA, memastikan air yang dihasilkan aman dikonsumsi.

Terlebih, lima produk water purifier Coway telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI sejak April 2024.