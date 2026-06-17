Coway Rilis Slim Stand, Pemurni Air Sehat yang Menyatu dengan Hunian Modern

jpnn.com, JAKARTA - PT Coway International Indonesia, perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Coway Slim Stand (CHP-5730R).

Adapun CHP-5730R merupakan pemurni air dengan desain minimalis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern akan air minum yang bersih, aman, dan praktis.

Seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat urban, rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup.

Hal itu mendorong meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas air minum yang dikonsumsinya setiap hari, sekaligus kebutuhan akan perangkat rumah tangga yang mampu menghadirkan teknologi canggih tanpa mengorbankan estetika ruang.

Menjawab kebutuhan tersebut, Coway menghadirkan Slim Stand dengan desain ramping dan kompak yang berpadu serasi dengan interior modern di berbagai sudut ruangan sekaligus mengoptimalkan efisiensi ruang, mewujudkan filosofi Designed for Modern Living.

Dirancang dengan lebar hanya 26 cm, Slim Stand dapat ditempatkan dengan fleksibel di berbagai sudut ruangan, menyatu elegan dengan berbagai konsep hunian tanpa mengambil banyak ruang.

Perhatian terhadap kualitas air minum juga semakin meningkat seiring berkembangnya berbagai penelitian mengenai keberadaan mikroplastik dalam air minum. WHO mencatat bahwa berbagai penelitian telah menemukan keberadaan mikroplastik pada beberapa sumber air minum.

Kondisi tersebut mendorong semakin banyak keluarga untuk tidak hanya memperhatikan ketersediaan air minum, tetapi juga kualitas dan keamanan air yang dikonsumsi setiap hari.