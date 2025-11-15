CPNS 2026: Ada Informasi dari Purbaya, Anak SMA Perlu Tahu
jpnn.com - JAKARTA - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 di Kementerian Keuangan akan terbuka untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan sekolah menengah atas (SMA).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan seleksi CPNS pada tahun depan difokuskan pada sekolah kedinasan lantaran Kemenkeu sebelumnya telah membuka jalur umum.
Pada rekrutmen jalur umum, Kemenkeu membuka lowongan untuk 1.113 pekerja.
Sementara itu, pada pembukaan CPNS nanti, Kemenkeu berencana menyerap 279 pekerja lulusan STAN.
Adapun untuk lulusan SMA, Kemenkeu bakal membuka lowongan untuk 300 pekerja.
Serapan tenaga kerja lulusan SMA ini nantinya bakal ditugaskan untuk menjadi petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya, Jumat (14/11).
Purbaya pun menuturkan, rekrutmen CPNS pada tahun depan akan dilakukan secara hibrida.
