CPNS 2026, Pemkab Lombok Tengah Mengusulkan 63 Formasi

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengusulkan formasi CPNS 2026 kepada pemerintah pusat. Adapun jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 63.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan bahwa jumlah formasi CPNS yang diusulkan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Jumlah formasi CPNS yang diusulkan di 2026 ini sebanyak 63 formasi," kata Lalu Firman di Lombok Tengah, NTB, Rabu (8/4).

Selain itu, belanja pegawai saat ini telah mencapai 42 persen atau melewati batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.

Oleh karena itu, pengusulan CPNS 2026 ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Formasi CPNS yang diusulkan ini sifatnya darurat atau dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Dia mengatakan beberapa formasi CPNS yang diusulkan tersebut di antaranya dokter, tenaga analis hukum, tenaga penyelamat kebencanaan.

Adapun formasi tenaga pendidik tidak diusulkan, karena Lombok Tengah secara mengalami kelebihan guru. "Untuk tenaga pendidikan itu kami maksimalkan untuk penempatan guru yang lebih maksimal," katanya.

Dia mengatakan pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah fokus dalam pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga jumlah pegawai di Lombok Tengah mencapai 12 ribu orang dan tahun ini kembali mengusulkan formasi CPNS.