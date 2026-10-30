CPP dan Agrinas Palma Nusantara Berbagi di Hari Sumpah Pemuda

jpnn.com - Momen Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026 diperingati Cendekiawan Perempuan Papua (CPP), Agrinas Palma Nusantara (APN), dan Pemkab Boven Digoel, Papua Selatan untuk berbagi.

Kegiatan itu diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain upacara Hari Sumpah Pemuda, pasar murah dalam rangka ketahanan pangan, pengobatan gratis oleh CPP Papua Selatan, pembagian seragam sekolah, serta pembagian makanan bergizi gratis yang disiapkan oleh dapur APN.

Dalam acara itu hadir bupati Kabupaten Boven Digoel, Ketua CPP Papua Selatan Yenni Mahuse, MRP Papua Selatan Pokja Agama Anna Mahuse, Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Kementerian & Lembaga Agrinas Palma Nusantara Brigjen TNI (Purn.) Dr. Tetty Melina Lubis, RH Merauke Agrinas Palma Nusantara Syaiful.

Kemudian, Kasubdiv Hubungan Masyarakat (Kepala Subdivisi Hubungan Masyarakat/ Humas PT Agrinas Palma Nusantara Fatkhul Manan, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Chief Region Officer XI Papua di PT Agrinas Palma Nusantara Ir. I Wayan Sudirsa.

Ketum CPP Rosaline Irene Rumaseuw menjelaskan pembagian makan bergizi gratis difokuskan di SD Negeri Persiapan Miri, Kampung Miri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Bagi Rosaline perhatian terhadap kebutuhan dasar anak merupakan bagian penting dalam membangun generasi Papua yang sehat dan memiliki kesempatan tumbuh dengan baik.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kepedulian perempuan Papua terhadap generasi penerus, anak-anak di pelosok Papua Selatan," kata Rosaline dalam siaran pers, Jumat (30/10/2026).

"Anak-anak tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari doa bersama, edukasi singkat mengenai pentingnya sarapan, hingga pembelajaran tentang pola hidup bersih dan sehat," lanjutnya.