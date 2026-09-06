CPPETINDO Donasikan 3 Ton Pakan Kucing untuk Tiga Shelter

jpnn.com, TANGSEL - Produsen pakan hewan kesayangan CPPETINDO menyerahkan donasi 3 ton pakan kucing Delicia kepada tiga shelter hewan dalam ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (5/9/2026).

Masing-masing shelter menerima 1 ton pakan kucing. Tiga shelter yang menerima donasi tersebut yakni Rumah Kucing Parung, Rumah Kucing Terlantar Pak Anam, dan Rumah Kucing Abah Juna.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen CPPETINDO dalam mendukung kesejahteraan hewan sekaligus memenuhi kebutuhan para pecinta hewan dan pengelola shelter.

Baca Juga: Kitchen Flavor dan CPPetindo Luncurkan Makanan Hewan Edisi Khusus

"Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk berbagi manfaat secara langsung kepada shelter yang selama ini turut mendukung perkembangan bisnis kami," kata Erwin Hartawan, Chief Commercial Officer CPPETINDO.

Selain menyerahkan donasi, CPPETINDO dalam kesempatan yang sama resmi meluncurkan dua produk baru, yakni pakan kucing Delicia dan pakan ikan hias Takari Plus.

Kedua produk tersebut diperkenalkan dalam ajang IIPE 2026 yang merupakan salah satu expo hewan kesayangan terbesar di Asia Tenggara.

Delicia dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kucing dengan harga terjangkau. Produk ini diklaim tetap mendukung kesehatan bulu, ketajaman mata, serta kesehatan saluran kemih dan dapat menjadi pilihan bagi pemilik yang memelihara kucing dalam jumlah banyak.

Sementara itu, Takari Plus merupakan varian terbaru dari makanan ikan Takari yang menyasar kebutuhan penghobi ikan hias.