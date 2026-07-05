Crazy Life, Zeke and The Popo Menuju Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Zeke and The Popo, band psych-ambient-indie rock Indonesia, merilis single terbaru yang bertitel Crazy Life.

Tidak hanya sekadar single ketiga, Crazy Life merupakan salah satu sketsa dari full album yang akan datang.

Rencananya, Zeke and The Popo bakal meluncurkan album yang diberi judul Crazy Life pada pertengahan 2026 ini.

Lagu Crazy Life terasa spesial. Sebab, Zeke and The Popo memperkenalkan personel baru pada posisi drum, Karel William, yang juga merupakan drummer band Neurotic dan Emptyyy.

Karel William belum sepenuhnya terlibat dalam proses rekaman album. Namun, kehadirannya sekaligus membuat Leonardo Ringo digeser ke posisi gitaris mendampingi Yosaviano Santoso.

Sebagai lagu yang juga merupakan title album, Crazy Life seperti menawarkan kesimpulan dari album terbaru Zeke and The Popo, baik dari musik dan tentu saja, lirik.

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Secara musik, keterlibatan produser Jonathan Pardede membawa 'perubahan' dalam musik Zeke and The Popo. Seperti dua single sebelumnya, Ghost Circuit dan Reel 4, single Crazy Life juga menghadirkan spektrum suara yang jauh lebih luas dari karya-karya dalam album dan mini album terdahulu.

Tempo yang semi cepat, suara-suara synthesizers eksploratif, gitar yg menghentak, dengan pondasi lini bas yang unik, dan semua dibungkus dengan cara bernyanyi Zeke Khaseli yang tidak didengar di lagu-lagu terdahulu.