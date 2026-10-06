Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda meski sudah tidak lagi bermain untuk tim nasional.

Pesepak bola kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976, itu mengaku tidak keberatan membeli tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia dari tribun stadion.

Hal tersebut disampaikan Cristian Gonzales saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Dalam kesempatan tersebut, istrinya, Eva Gonzales, turut menceritakan pengalaman saat menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama keluarga.

Menurutnya, mereka memang beberapa kali mendapat undangan untuk menyaksikan pertandingan. Namun, pada kesempatan lainnya, keluarga juga membeli tiket sendiri, terutama ketika ingin mengajak anak-anak.

“Biasanya sih dikasih tiket. Kemarin mungkin beberapa, satu-dua kali atau berapa kali itu undangan gitu, tapi seringnya tiket. Dan saya selalu minta untuk anak-anak,” ungkap Eva Gonzales.

Eva Gonzales kemudian menjelaskan bahwa membeli tiket bukan persoalan bagi keluarganya.

Hanya saja, membawa anak-anak ke stadion dengan kondisi tribun yang dipenuhi banyak penonton membuat mereka harus mempertimbangkan posisi tempat duduk agar tidak terpisah.