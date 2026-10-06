menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia

Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia

Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cristian Gonzales. Foto: Instagram/el_locogoliadorcg10_

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda meski sudah tidak lagi bermain untuk tim nasional.

Pesepak bola kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976, itu mengaku tidak keberatan membeli tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia dari tribun stadion.

Hal tersebut disampaikan Cristian Gonzales saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, istrinya, Eva Gonzales, turut menceritakan pengalaman saat menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama keluarga.

Menurutnya, mereka memang beberapa kali mendapat undangan untuk menyaksikan pertandingan. Namun, pada kesempatan lainnya, keluarga juga membeli tiket sendiri, terutama ketika ingin mengajak anak-anak.

“Biasanya sih dikasih tiket. Kemarin mungkin beberapa, satu-dua kali atau berapa kali itu undangan gitu, tapi seringnya tiket. Dan saya selalu minta untuk anak-anak,” ungkap Eva Gonzales.

Baca Juga:

Eva Gonzales kemudian menjelaskan bahwa membeli tiket bukan persoalan bagi keluarganya.

Hanya saja, membawa anak-anak ke stadion dengan kondisi tribun yang dipenuhi banyak penonton membuat mereka harus mempertimbangkan posisi tempat duduk agar tidak terpisah.

Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda meski sudah tidak lagi bermain untuk tim nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI