Cristiano Ronaldo Bidik Rekor 1.000 Gol & Bawa Portugal Juara UEFA Nations League

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang Portugal Crisitiano Ronaldo membidik rekor 1.000 gol sepanjang kariernya. Dia bahkan bertekad membawa Tim Nasional Portugal kembali menjuarai UEFA Nations League.

CR7, julukan Cristiano Ronaldo, saat ini telah mencetak 979 gol sepanjang karier profesionalnya. Perinciannya, 883 gol bersama klub, dan 146 di Timnas Portugal.

Mantan pemain Real Madrid itu hanya membutuhkan 21 gol lagi untuk mencapai rekor 1.000 gol yang menjadi targetnya selama ini.

“Tujuannya adalah mencapai 1.000 gol dan tim nasional berusaha memenangkan Nations League ini,” ujar Ronaldo yang dikutip dari Dario AS pada Rabu (23/9).

Menurut Ronaldo, mencetak gol ke-1.000 bersama Portugal akan menjadi sebuah pencapaian istimewa dalam perjalanan kariernya.

“Bila mencetak gol ke-1.000 untuk tim nasional, itu akan menjadi puncak dari sesuatu, sebuah cerita yang indah. Itu bukan berarti akhir dari semuanya, tetapi akan menjadi sebuah cerita yang indah,” kata Ronaldo.

Meski demikian, Ronaldo menegaskan tidak terobsesi mengejar angka tersebut. Dia ingin tetap menikmati setiap pertandingan dan menjalani karier dari hari ke hari.

“Saya sudah mengakui bahwa saya ingin mencapainya dan saya akan mencapainya. Apakah itu sebuah obsesi? Tidak. Sisanya adalah tentang menikmatinya, menikmati setiap hari,” ujarnya.