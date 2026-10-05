menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Cristiano Ronaldo Bisa Kembali ke Timnas Portugal, Jorge Jesus Ungkap Syaratnya

Cristiano Ronaldo Bisa Kembali ke Timnas Portugal, Jorge Jesus Ungkap Syaratnya

Cristiano Ronaldo Bisa Kembali ke Timnas Portugal, Jorge Jesus Ungkap Syaratnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cristiano Ronaldo dan pemain Portugal lainnya saat mengenakan jersei tandang. Foto: Facebook/Selecoes de Portugal

jpnn.com - Masa depan Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal belum menemui kepastian.

Namun, peluang pemain 41 tahun itu untuk kembali mengenakan seragam Selecao das Quinas masih terbuka.

Pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan tidak ada pintu yang ditutup untuk Ronaldo. Keputusan sepenuhnya berada di tangan sang megabintang menjelang agenda internasional berikutnya.

Baca Juga:

"Saya tidak ingin mendahului keputusan Ronaldo. Jika dia masih ingin bermain untuk Portugal, kesempatan untuk kembali tetap terbuka. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di antara kami," ucapnya.

Ronaldo Tinggalkan Timnas Portugal

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah mengetahui dirinya kembali tidak masuk starting XI.

Situasi tersebut terjadi setelah Jorge Jesus mengungkapkan rencana untuk mencadangkannya pada laga berikutnya.

Baca Juga:

Menariknya, Portugal tetap mampu menjaga performa tanpa Ronaldo. Kemenangan 2-1 atas Norwegia menjadi hasil positif keempat secara beruntun sekaligus memastikan langkah mereka ke perempat final UEFA Nations League.

Ronaldo Harus Segera Menentukan Sikap

Jorge Jesus tidak ingin berspekulasi mengenai apa yang akan dilakukan Ronaldo selanjutnya. Menurutnya, eks pemain Real Madrid itu harus menentukan sendiri arah karier internasionalnya sebelum pemanggilan berikutnya.

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Portugal, tetapi pintu kembali ternyata masih terbuka. Jorge Jesus mengungkap apa yang harus dilakukan sang kapten.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI