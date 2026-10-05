Cristiano Ronaldo Bisa Kembali ke Timnas Portugal, Jorge Jesus Ungkap Syaratnya

jpnn.com - Masa depan Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal belum menemui kepastian.

Namun, peluang pemain 41 tahun itu untuk kembali mengenakan seragam Selecao das Quinas masih terbuka.

Pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan tidak ada pintu yang ditutup untuk Ronaldo. Keputusan sepenuhnya berada di tangan sang megabintang menjelang agenda internasional berikutnya.

"Saya tidak ingin mendahului keputusan Ronaldo. Jika dia masih ingin bermain untuk Portugal, kesempatan untuk kembali tetap terbuka. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di antara kami," ucapnya.

Ronaldo Tinggalkan Timnas Portugal

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah mengetahui dirinya kembali tidak masuk starting XI.

Situasi tersebut terjadi setelah Jorge Jesus mengungkapkan rencana untuk mencadangkannya pada laga berikutnya.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Latihan Timnas Portugal Menjelang Lawan Denmark

Menariknya, Portugal tetap mampu menjaga performa tanpa Ronaldo. Kemenangan 2-1 atas Norwegia menjadi hasil positif keempat secara beruntun sekaligus memastikan langkah mereka ke perempat final UEFA Nations League.

Ronaldo Harus Segera Menentukan Sikap

Jorge Jesus tidak ingin berspekulasi mengenai apa yang akan dilakukan Ronaldo selanjutnya. Menurutnya, eks pemain Real Madrid itu harus menentukan sendiri arah karier internasionalnya sebelum pemanggilan berikutnya.