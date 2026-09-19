Cristiano Ronaldo Dipanggil Timnas Portugal Lagi, Berpeluang Tambah Koleksi Gol

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo kembali dipanggil Tim Nasional Portugal.

CR7, julukan Cristiano Ronaldo, dipercaya Pelatih Portugal Jorge Jesus untuk memperkuat tim menghadapi UEFA Nations League pada jeda internasional September dan Oktober 2026.

Dilansir dari unggahan akun media sosial resmi federasi, Jumat (18/9), Ronaldo mendapatkan kepercayaan dari Jorge Jesus untuk berada di lini depan Portugal.

Pemain berusia 41 tahun itu kembali akan bekerja sama dengan Jorge Jesus. Sebelumnya, mereka pernah bekerja sama ketika sama-sama membela klub Arab Saudi Al Nassr.

Adapun pemanggilan ini sekaligus membuka jalan bagi Ronaldo menambah catatan penampilan hingga golnya bersama Portugal.

Selanjutnya, kepemimpinan dan kemampuan Ronaldo diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan Portugal untuk menghadapi Wales (24/9), Norwegia (27/9), Denmark (1/10) dan Norwegia (4/10) di UEFA Nations League.

Selanjutnya, Jorge Jesus memilih memberikan kepercayaan kepada Diogo Costa, Rui Silva dan Samuel Soares untuk berada di sektor penjaga gawang Portugal.

Pada lini belakang, terdapat nama Ruben Dias, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Renato Veiga, Tomas Araujo, dan Goncalo Inacio.