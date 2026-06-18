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Cristiano Ronaldo Gagal Cetak Gol Lawan Kongo, Pelatih Portugal Beri Pembelaan

Cristiano Ronaldo Gagal Cetak Gol Lawan Kongo, Pelatih Portugal Beri Pembelaan
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Pelatih Portugal Roberto Martinez berbicara dengan para pemainnya saat water break pertandingan melawan RD Kongo. Foto: AFP/Lars Baron.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Cristiano Ronaldo kembali gagal mencetak gol saat Portugal ditahan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Tampil penuh selama 90 menit, dia hanya mampu melepaskan tiga tembakan, tanpa mengarah ke gawang satu pun.

Catatan tersebut membuat Ronaldo kini melewati lima laga Piala Dunia secara beruntun tanpa gol

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Namun, pelatih Portugal, Roberto Martinez menegaskan hasil mengecewakan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh ketajaman Ronaldo yang sedang mandek.

Dia menolak keras jika kegagalan Portugal meraih kemenangan dibebankan kepada penyerang berusia 41 tahun tersebut.

"Tidak masuk akal mengeluarkan pencetak gol terbaik di sepak bola dunia dalam pertandingan ketika Anda membutuhkan gol," ungkap Martinez seusai pertandingan dikutip dari ESPN.

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Menurut pelatih asal Spanyol itu, masalah utama Portugal muncul setelah gagal memanfaatkan keunggulan cepat lewat gol Joao Neves pada menit keenam.

Alih-alih terus menekan untuk mencari gol tambahan, Portugal malah kehilangan agresivitas dan membiarkan Kongo berkembang.

Pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan kegagalan timnya meraih kemenangan bukan semata-mata karena tumpulnya Cristiano Ronaldo, tapi...

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