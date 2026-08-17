Cristiano Ronaldo: Ini Mungkin Menjadi Tahun Terakhir Saya di Sepak Bola Profesional

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang Cristiano Ronaldo mengisyaratkan bahwa 2026 ini bisa menjadi tahun terakhirnya sebagai seorang pesepak bola profesional. Kapten Tim Nasional Portugal itu mengaku telah mempersiapkan masa depan setelah menutup karier dalam sepak bola sejak debut bersama tim senior Sporting CP pada 2002.

"Itu mungkin benar-benar menjadi tahun terakhir saya di sepak bola profesional,” kata Ronaldo kepada Vogue, dikutip Fabrizio Romano pada Minggu (16/8). “Saya sudah merencanakan masa depan. Saya ingin meninggalkan warisan yang luar biasa," ungkap Ronaldo.

Sebelumnya, pemain berusia 41 tahun itu telah memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhir dalam turnamen sepak bola terbesar dunia. “Saya rasa itu akan menjadi Piala Dunia terakhir saya. Namun, mari berharap besok bukan pertandingan terakhir saya,” kata Ronaldo menjelang laga babak 16 besar Portugal melawan Spanyol.

Meski begitu, Portugal tersingkir oleh Spanyol yang lantas menjadi juara Piala Dunia 2026.

Ronaldo menjalani Piala Dunia 2026 dengan catatan tiga gol. Dia mencetak dua gol saat Portugal menghadapi Uzbekistan pada fase grup dan satu gol melalui penalti ketika menghadapi Kroasia pada babak 32 besar. Gol tersebut menjadi gol pertamanya pada fase gugur Piala Dunia.

Ronaldo tercatat sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah Timnas Portugal. Dia telah memperkuat Portugal sebanyak 232 kali dan mencetak 146 gol internasional.

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Di level club, CR7 telah tampil lebih dari 1.300 pertandingan dan mencetak 976 gol. Dia masih bisa mengejar satu rekor pribadi, yaitu mencetak 1.000 gol.

Cristiano Ronaldo telah memenangkan total 33 trofi level klub sepanjang karier profesionalnya bersama Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan Al-Nassr.