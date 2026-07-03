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Cristiano Ronaldo: Kemenangan Ini untuk Kami, Diogo Jota, dan Rakyat Portugal

Cristiano Ronaldo: Kemenangan Ini untuk Kami, Diogo Jota, dan Rakyat Portugal
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Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: ANTARA/AFP/Patricia De Melo Moreira

jpnn.com - JAKARTA - Portugal mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan spesial untuk tim, mendiang Diogo Jota, dan rakyat Portugal.

“Kami menang untuk kami, Diogo (Jota) dan Portugal!!! Ayo maju!!!” tulis Cristiano Ronaldo dalam akun resminya di media sosial sesuai pertandingan melawan Kroasia, yang dipantau di Jakarta.

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Bagi Ronaldo, kemenangan tersebut tidak hanya untuk tim dan rakyat Portugal, namun juga penghargaan untuk sosok yang spesial, yaitu Diogo Jota, pemain reguler di skuad Selecao das Quinas.

Jota tewas dalam kecelakaan mobil di Spanyol pada 3 Juli 2025.

Sebelum kepergiannya, Jota yang berusia 28 tahun saat meninggal, telah menjadi salah satu andalan skuad Portugal.

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Penyerang tersebut mencatat 14 gol dalam 49 pertandingan untuk Portugal.

Menjelang pertandingan melawan Kroasia, gambar Jota ditampilkan di salah satu layar di BMO Field, Toronto Amerika Serikat, saat lagu kebangsaan Portugal diperdengarkan.

Cristiano Ronaldo menegaskan kemenangan atas Krosia itu tidak hanya untuk tim dan rakyat Portugal, tetapi juga mendiang Diogo Jota.

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