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Cristiano Ronaldo Kena Getah Seusai Tinggalkan Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo Kena Getah Seusai Tinggalkan Timnas Portugal
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Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Cristiano Ronaldo harus menerima konsekuensi setelah meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal di tengah agenda internasional.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) resmi menjatuhkan hukuman kepada megabintang berusia 41 tahun tersebut.

Keputusan itu diumumkan oleh komite disiplin FPF pada Senin (19/10) waktu setempat. Ronaldo dijatuhi larangan bermain selama 30 hari bersama Timnas Portugal dan denda sebesar EUR 255 atau sekitar Rp5,1 juta.

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Masalah tersebut bermula ketika Ronaldo tidak mendapatkan kesempatan bermain saat Portugal menghadapi Norwegia di ajang UEFA Nations League.

Keputusan pelatih Jorge Jesus itu kabarnya membuat mantan pemain Real Madrid tersebut kecewa hingga memilih meninggalkan kamp tim nasional.

Situasi makin memanas setelah Ronaldo menyampaikan pernyataan panjang yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang pelatih.

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Dia merasa telah mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terkait situasi yang dihadapinya.

Cristiano Ronaldo Akui Kesalahan

Meski demikian, Ronaldo mengakui bahwa tindakannya meninggalkan pemusatan latihan merupakan kesalahan. Dia juga menyatakan kesediaannya untuk menerima konsekuensi atas keputusan tersebut.

Cristiano Ronaldo harus menerima konsekuensi setelah meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal di tengah agenda internasional.

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